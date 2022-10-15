Три человека стали жертвами ДТП в Дагестане | 360°

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15 октября 2022, 23:22

Три человека стали жертвами ДТП в Дагестане

Двое взрослых и ребенок погибли в аварии на дагестанской трассе

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Три человека погибли в аварии на 15 километре автодороги «Буйнакск — Унцукуль» в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщило региональное МВД.

Согласно предварительным данным, недалеко от села Эрпели столкнулись Lada Largus и Lada Priora. В результате происшествия произошло возгорание первого автомобиля, в итоге, он сгорел полностью.

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Как уточнили в ведомстве, в ДТП погибли три человека. Жертвами аварии стали двое взрослых и 12-летний ребенок.

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Водителя и 27-летнюю пассажирку Lada Largus с травмами госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.

Дагестан

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