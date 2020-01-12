Три человека стали жертвами ДТП под Рязанью

Две машины столкнулись в Рязанской области. В результате аварии погибли три человека, различные травмы получили восемь человек.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального УМВД, в ночь на 12 января столкнулись автомобили LADA Largus и Hyundai Solaris. Авария произошла на 386-м километре трассы «Москва-Астрахань».

Жертвами ДТП стали три человека, пострадавшими оказались восемь человек.

Врач приемного отделения Шацкой районной больницы уточнил ТАСС, что после аварии семерых пострадавших доставили в Шацкую районную больницу, а одного отвезли в Сасовскую райбольницу.

«Все в тяжелом состоянии, у них сочетанные травмы, все находятся в реанимации, из них кто-то сейчас в операционной. Мы вызвали санитарную авиацию для транспортировки пострадавших, на место приглашены областные специалисты», — отметил медик.

Он также добавил, что среди пострадавших есть гражданин Республики Кыргызстан и еще у одного пациента не оказалось при себе документов.