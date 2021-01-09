Три человека стали жертвами ДТП под Иркутском

Сразу три автомобиля попали в аварию на Александровском тракте под Иркутском. В результате ДТП погибли три человека, а несколько пострадавших отправили к медикам для оказания помощи.

«Сегодня в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автомобилей на восьмом километре Александровского тракта. Прибывшими на место аварии сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что на автодороге произошло столкновение Toyota Carina, Toyota Camry и Toyota Raum», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На фотографиях с места видно, что после столкновения две машины вылетели в кювет, а последняя осталась на дороге. При этом именно у третьего автомобиля заметны наибольшие повреждения.

Источник фото: телеканал «360»

Согласно предварительной информации, во время аварии погибли три человека. Несколько человек получили различные травмы. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь врачи.

На трассе продолжают работать сотрудники полиции. Все причины и обстоятельства ДТП пока выясняются.