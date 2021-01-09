Три человека стали жертвами ДТП под Иркутском
«Сегодня в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автомобилей на восьмом километре Александровского тракта. Прибывшими на место аварии сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что на автодороге произошло столкновение Toyota Carina, Toyota Camry и Toyota Raum», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
На фотографиях с места видно, что после столкновения две машины вылетели в кювет, а последняя осталась на дороге. При этом именно у третьего автомобиля заметны наибольшие повреждения.
Согласно предварительной информации, во время аварии погибли три человека. Несколько человек получили различные травмы. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь врачи.
На трассе продолжают работать сотрудники полиции. Все причины и обстоятельства ДТП пока выясняются.