Происшествия 09 августа 2023, 14:34 Три человека стали жертвами ДТП на трассе под Пермью

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Смертельная авария произошла в ночь на 9 августа на автодороге около поселка Троица в Пермском крае. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Прикамья.

По информации ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ-2113» потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo. В аварии погибли водитель и двое пассажиров отечественного авто.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.