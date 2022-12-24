Происшествия 24 декабря 2022, 01:43 Три человека стали жертвами ДТП на мосту в Нижнем Новгороде Губернатор Мелик-Гусейнов: в ДТП на мосту в Нижнем Новгороде погибли три человека РИА «Новости»

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Три человека получили смертельные травмы во время крупного ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил в Telegram-канале.

Авария с участием двух легковых и одного грузового автомобилей произошло вечером в пятницу на Мызинском мосту. В результате пострадали восемь человек, один из них — ребенок.

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«Погибли три человека (взрослые), четырех человек доставили в приемный покой дежурных стационаров», — написал Мелик-Гусейнов.

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Пострадавшего ребенка в состоянии средней тяжести доставили в детскую областную больницу Нижнего Новгорода. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и гематому височной области. Остальные пострадавшие находятся в областной клинической больнице имени Семашко.

По предварительным данным, легковой автомобиль, двигавшийся со стороны микрорайона Щербинки, выехал на встречку на Мызинском мосту и столкнулся с несколькими машинами. Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту смертельной аварии.