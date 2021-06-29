29 июня 2021, 19:49
Три человека стали жертвами аварии с «Газелью» в Ростовской области
В Ростовской области авария с участием «ГАЗели» обернулась гибелью троех человек. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону.
ДТП случилось на дороге Шахты — Цимлянск.
«ВАЗ-2112» кинуло на обочину и затем на встречную полосу, где машина врезалась в движущуюся «Газель».
Столкновение автомобилей оказалось смертельным для 19-летнего водителя легковушки и его двоих пассажиров в возрасте 19 и 23 лет. Погибший водитель менее года назад получил права.
Полиция изучает обстоятельства трагедии.