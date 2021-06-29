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    29 июня 2021, 19:49

    Три человека стали жертвами аварии с «Газелью» в Ростовской области

    Редакция сайта 360°

    В Ростовской области авария с участием «ГАЗели» обернулась гибелью троех человек. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону.

    ДТП случилось на дороге Шахты — Цимлянск.

    «ВАЗ-2112» кинуло на обочину и затем на встречную полосу, где машина врезалась в движущуюся «Газель».

    Столкновение автомобилей оказалось смертельным для 19-летнего водителя легковушки и его двоих пассажиров в возрасте 19 и 23 лет. Погибший водитель менее года назад получил права.

    Полиция изучает обстоятельства трагедии.