Три человека стали жертвами аварии с «Газелью» в Ростовской области

В Ростовской области авария с участием «ГАЗели» обернулась гибелью троех человек. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону.

ДТП случилось на дороге Шахты — Цимлянск.

«ВАЗ-2112» кинуло на обочину и затем на встречную полосу, где машина врезалась в движущуюся «Газель».

Столкновение автомобилей оказалось смертельным для 19-летнего водителя легковушки и его двоих пассажиров в возрасте 19 и 23 лет. Погибший водитель менее года назад получил права.

Полиция изучает обстоятельства трагедии.