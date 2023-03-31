Происшествия 31 марта 2023, 14:18 Три человека, среди которых дети, пострадали в пожаре в Тюмени

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Пожар произошел в четверг, 30 марта, в квартире жилого дома на улице Пролетарской в Тюмени. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

По информации следствия, в результате пожара пострадали мама и двое детей 2019 и 2021 годов рождения. Все они были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.

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Что стало причиной пожара, предстоит выяснить сотрудникам полиции. О других подробностях инцидента неизвестно.