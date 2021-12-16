Три человека скончались во время пожара в Челябинске

В поселке Старокамышинск Челябинской области загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме. В результате возгорания погибли три человека, написало ИА Nation News со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По словам сотрудников ведомства, загорелась квартира на первом этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 14 человек. Троих жителей спасти не удалось, еще один человек получил ожоги.

«По прибытии первого подразделения происходило горение квартиры на первом этаже. Из подъезда было эвакуировано 14 человек. В результате пожара погибло три человека, травмирован один», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причины пожара.