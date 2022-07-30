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    30 июля 2022, 12:02

    Три человека скончались в СИЗО Воронежа из-за отравления наркотиками

    СК начал проверку по факту гибели трех арестантов в СИЗО Воронежа

    Александр Иванов

    После употребления наркотиков в СИЗО Воронежа скончались три арестанта, сообщил Telegram-канал «112». По информации издания, еще одного человека госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В областном СК занялись установлением обстоятельств случившегося.

    Всего наркотическими веществами отравились пять человек, уточнил «112». Жизни одного из арестантов ничто не угрожает.

    На ситуацию отреагировали в СК по Воронежской области. Пресс-служба ведомства сообщила, что следователи устанавливают обстоятельства смерти трех мужчин в СИЗО.

    «В настоящее время следователь СК работает на месте происшествия, тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин произошедшего», — заявили в СК. Там добавили, что по итогам проверки примут процессуальное решение.

    Сотрудники ДПС во Владимирской области задержали водителя с крупной партией наркотиков. В его автомобиле оказалось около восьми килограммов героина.