Три человека скончались в СИЗО Воронежа из-за отравления наркотиками

После употребления наркотиков в СИЗО Воронежа скончались три арестанта, сообщил Telegram-канал «112». По информации издания, еще одного человека госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В областном СК занялись установлением обстоятельств случившегося.

Всего наркотическими веществами отравились пять человек, уточнил «112». Жизни одного из арестантов ничто не угрожает.

На ситуацию отреагировали в СК по Воронежской области. Пресс-служба ведомства сообщила, что следователи устанавливают обстоятельства смерти трех мужчин в СИЗО.

«В настоящее время следователь СК работает на месте происшествия, тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин произошедшего», — заявили в СК. Там добавили, что по итогам проверки примут процессуальное решение.

Сотрудники ДПС во Владимирской области задержали водителя с крупной партией наркотиков. В его автомобиле оказалось около восьми килограммов героина.