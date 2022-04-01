Три человека скончались в массовом ДТП на трассе Челябинской области

Авария, унесшая жизнь трех человек, произошла на трассе Южного Урала. Во вторник, 29 марта, на 161-м километре автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, в Карталинском районе Челябинской области, Chevrolet Captiva врезалась в «УАЗ Патриот». После первого столкновения Citroen С-CROSSER въехал в «УАЗ».

Как сообщает kursdela.biz, виновником аварии стал водитель Chevrolet Captiva 1977 года рождения. Мужчина, ехавший по трассе при сильной метели, потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с «УАЗ Патриот» под управлением 25-летнего молодого человека. При этом девушка, которая ехала в Citroen С-CROSSER позади отечественной легковушки, не смогла избежать столкновения и въехала в «УАЗ».

На месте аварии скончались 67-летний пассажир Chevrolet Captiva и 30-летний пассажир «УАЗ Патриот». 65-летняя пассажирка Chevrolet была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась.

Водители наиболее пострадавших авто — Chevrolet и «УАЗ» — отделались травмами и были отправлены в больницу.