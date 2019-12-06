  • Три человека скончались в аварии в Тюменской области

    06 декабря 2019, 12:18

    Ольга Ситникова

    Автомобили Hyundai и Lada Priora столкнулись в Тобольском районе Тюменской области. В ДТП погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

    По информации УМВД по региону, авария произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Машины столкнулись на 305-м километре автомобильной дороги.

    «По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выполнял маневр обгона. В результате происшествия, предварительно, погибли три человека, находившиеся в автомобиле Lada. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля Hyundai», — заявила пресс-служба.

    В настоящее время сотрудники ГИБДД и других экстренных служб устанавливают детали инцидента.