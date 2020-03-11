Три человека скончались в аварии под Геленджиком

Авария произошла 11 марта в 7:50 по местному времени.

При столкновении скончались 69-летний мужчина за рулем Mazda, водитель и пассажир ВАЗ-2112. Еще одного пассажира отечественного автомобиля доставили в больницу с травмами, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают детали инцидента.