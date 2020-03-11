11 марта 2020, 15:53
Три человека скончались в аварии под Геленджиком
Автомобили Mazda, ВАЗ-2112 и Datsun столкнулись на Михайловском перевале в Геленджике. Три человека погибли. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Авария произошла 11 марта в 7:50 по местному времени.
При столкновении скончались 69-летний мужчина за рулем Mazda, водитель и пассажир ВАЗ-2112. Еще одного пассажира отечественного автомобиля доставили в больницу с травмами, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают детали инцидента.