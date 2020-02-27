Три человека скончались при пожаре в Тюменской области

По данным ведомства, на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы. В ходе тушения огня они нашли тела трех человек. Среди погибших был хозяин дома, его сожительница и гость пары.

«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, назначены экспертизы, Расследование уголовного дела продолжается», — заметили в пресс-службе управления СКР.

Сейчас устанавливаются детали инцидента.