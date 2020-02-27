27 февраля 2020, 11:26
Три человека скончались при пожаре в Тюменской области
Утром 27 января в жилом доме села Прокуткино в Тюменской области случился пожар. Три человека погибли. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы. В ходе тушения огня они нашли тела трех человек. Среди погибших был хозяин дома, его сожительница и гость пары.
«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, назначены экспертизы, Расследование уголовного дела продолжается», — заметили в пресс-службе управления СКР.
Сейчас устанавливаются детали инцидента.