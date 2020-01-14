Три человека скончались при ДТП в Татарстане

Предполагается, что участниками ДТП стали водители и пассажиры машин Toyota Corolla и Renault Duster.

Татьяну В. госпитализировали с ушибом головного мозга, травмой живота и переломом левой голени, Анатолия С. — с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом правого бедра. Медики Арской ЦРБ оценили их состояние как тяжелое.

Ушиб грудной клетки, позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму диагностировали Рафису З. На данный момент он находится в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия скончались Накип М. и Алиса С. Тело другого погибшего мужчины еще не опознали. У него обнаружили карточку на имя Ильфата Г.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося.