Происшествия 14 июня 2023, 16:42 Три человека скончались после употребления суррогатного алкоголя в Тюмени

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В Тюмени правоохранители проводят проверку по факту смерти троих человек, которые отравились суррогатным алкоголем. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Несчастный случай произошел 12 июня. Тюменцы купили водку и устроили застолье. Спустя время мужчина нашел мертвой свою 62-летнюю сожительницу на улице Суворова. На следующий день ему также стало плохо, позже он скончался в машине скорой помощи. Позже умер их сосед, 65-летний пенсионер.

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Правоохранители обнаружили в доме погибших две бутылки водки, на которых не было акцизных марок. Проводится расследование.