31 января 2022, 18:43
Три человека скончались на рабочих местах в Приморье
В Приморье за неделю при разных обстоятельствах погибли три человека. Все инциденты были вызваны естественными причинами.
Как рассказали в Федерации профсоюзов Приморья, 57-летний водитель автобуса, который был сотрудником транспортного предприятия, скончался прямо на рабочем месте в Артемовском городском округе.
Женщина разносила почту и неожиданно упала в обморок. Ее госпитализировали, но в больнице она умерла от инсульта.
Инфаркт произошел у 69-летнего работника охранного предприятия. Мужчина умер на рабочем месте, написал сайт vostokmedia.сom.