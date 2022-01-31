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    31 января 2022, 18:43

    Три человека скончались на рабочих местах в Приморье

    Оксана Лавнюженко

    В Приморье за неделю при разных обстоятельствах погибли три человека. Все инциденты были вызваны естественными причинами.

    Как рассказали в Федерации профсоюзов Приморья, 57-летний водитель автобуса, который был сотрудником транспортного предприятия, скончался прямо на рабочем месте в Артемовском городском округе.

    Женщина разносила почту и неожиданно упала в обморок. Ее госпитализировали, но в больнице она умерла от инсульта.

    Инфаркт произошел у 69-летнего работника охранного предприятия. Мужчина умер на рабочем месте, написал сайт vostokmedia.сom.