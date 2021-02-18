Три человека сгорели в дачном доме под Новосибирском

Частный дом сгорел в СНТ «Березка» в Искитиме Новосибирской области. Погибли три человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по области.

Строение загорелось около 15:00 по местному времени (11:00 по Москве).

С пламенем боролись восемь человек личного состава МЧС РФ и две единицы техники. Когда прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, открытый огонь уже охватил дачный дом. Возгорание локализовали через две минуты. В 15:16 пожарные ликвидировали открытое горение.

В доме спасатели нашли три неопознанных тела. Специалисты выясняют пол и возраст погибших. На месте ЧП работают дознаватель областного главка МЧС России и работники СУ СКР по региону.