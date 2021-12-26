Три человека сгорели в частном доме в Ивантеевке

Три человека погибли при пожаре в частном доме в СНТ «Машиностроитель» в Ивантеевке. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах региона.

По его данным, огонь фактически уничтожил весь дом на улице Милицейская. При разборе завалов были найдены тела погибших.

Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС Подмосковья. На месте работали 20 спасателей и пять единиц техники. При этом в ведомстве не уточнили, есть ли пострадавшие или погибшие в результате ЧП.

Источник ТАСС сообщил, что среди жертв пожара есть ребенок. Травмы получили женщина и еще один ребенок. Ему семь лет. По информации Агентства городских новостей «Москва», по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным следователей, в сгоревшем доме были обнаружены тела трех человек, в том числе ребенка 2018 года рождения. В больницу были доставлены еще двое пострадавших с диагнозом «отравление угарным газом».