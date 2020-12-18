Три человека сгорели при пожаре в красноярском поселке

В красноярском поселке Большие Кныши произошел пожар в частном доме. В огне погибли три человека. Чтобы полностью потушить пламя, потребовалось два часа.

Информация о возгорании в Идринском районе поступила в ночь на 18 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар уничтожил дом по улице Лесной. Его ликвидировали спустя два часа. Погибли три человека. Предварительной причиной возгорания назвали несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Для ликвидации возгорания привлекли 18 человек и шесть единиц техники.

Накануне в центре Красноярска загорелась жилая высотка. Из дома самостоятельно выбрались почти 60 человек, в том числе дети.