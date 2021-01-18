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    18 января 2021, 08:01

    Три человека сгорели при пожаре в Ачинске

    Александра Ломейко

    В Красноярском крае три человека стали жертвами пожара в одноэтажном четырехквартирном кирпичном доме. Огонь на площади в 60 квадратных метров вспыхнул в минувшие выходные.
    Три человека сгорели при пожаре в Ачинске

    Возгорание произошло днем 17 января по улице Герцена в Ачинске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    Пламя удалось потушить спустя почти три часа — в 14:56. К ликвидации пожара привлекли 15 человек и шесть единиц техники.

    Веранда дома и кровля сгорели, огонь повредил стены и домашние вещи в квартире, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

    «Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Погибли на пожаре три человека», — подчеркнули спасатели.

    Предварительно установлено, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.