Три человека сгорели при пожаре в Ачинске

В Красноярском крае три человека стали жертвами пожара в одноэтажном четырехквартирном кирпичном доме. Огонь на площади в 60 квадратных метров вспыхнул в минувшие выходные.

Возгорание произошло днем 17 января по улице Герцена в Ачинске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пламя удалось потушить спустя почти три часа — в 14:56. К ликвидации пожара привлекли 15 человек и шесть единиц техники.

Веранда дома и кровля сгорели, огонь повредил стены и домашние вещи в квартире, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Погибли на пожаре три человека», — подчеркнули спасатели.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.