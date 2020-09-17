Три человека пострадали во время урагана в Подмосковье

Мощный ливень с ураганным ветром накрыл московский регион. В Подмосковье во время разгула стихии пострадали три человека. Об этом сообщило ГУ МЧС по Московской области.

По данным ведомства, в 10 населенных пунктах региона ветер повалил 19 деревьев. В пяти городах пострадало семь легковых автомобилей. Ненастье повредило одну автобусную остановку.

Три человека получили травмы, все они взрослые. Их уже положили в районные больницы и оказали необходимую помощь. Точной информации о состоянии пострадавших пока нет.

Ливни и шквалистый ветер, порывы которого местами могут достигать 26 метров в секунду, задержатся в регионе как минимум до полуночи. Спасатели рекомендуют сейчас никуда не ходить, не ездить и по возможности остаться в квартире или на работе.

Ураган пришел в московский регион вечером 17 сентября. Столица встала в восьмибалльных пробках из-за ливня. За два часа в городе выпала треть месячной нормы осадков. На случай затоплений в Москве дежурят более 300 аварийных бригад и 270 единиц техники.