Происшествия 16 января 2023, 18:57 Три человека пострадали во время стрельбы в США

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Неизвестный открыл огонь в штате Торонто в США. В результате стрельбы пострадали три человека, сообщил телеканал Global News.

Как сообщил сайт «Политика сегодня», полицейским пока не удалось задержать стрелка. По предварительным данным, злоумышленник ранил не менее трех человек. Одного пострадавшего доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

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На месте происшествия работают правоохранители.

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