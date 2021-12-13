Три человека пострадали в результате пожара на заводе в Красноярском крае

Пожар произошел накануне на территории лаборатории контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала «ГМК «Норильский никель». В результате происшествия три человека получили ожоги. Об этом написал «Интерфакс».

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, пожар начался внутри вытяжного шкафа и распространился на помещение лаборатории. Для расследования обстоятельств случившегося была создана специальная комиссия, сообщил RT.

«Произведена эвакуация всех сотрудников из здания. Пострадали три человека», — говорится в сообщении ведомства.

Всех пострадавших доставили в медучреждение.