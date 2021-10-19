Три человека пострадали в результате ДТП в Кировском районе Кемерова

В Кировском районе Кемерова произошло ДТП 18 октября около восьми часов вечера. В результате три человека получили травмы. Об этом сообщил «Царьград».

51-летний водитель Volkswagen Polo, передвигаясь по улице Горноспасательной, отказался уступать дорогу встречному автомобилю Nissan во время поворота налево. В результате произошло столкновение. Водитель и 50-летняя пассажирка Volkswagen Polo, а также 28-летняя пассажирка Nissan получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. В социальных сетях разместили видео после ДТП.