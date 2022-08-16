Три человека пострадали в результате ДТП с автобусами в Тольятти

В городе Тольятти на улице Свердлова накануне столкнулись два рейсовых автобуса. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Самарской области.

Как уточнили в ведомстве, недалеко от 42 дома водитель Volgabus при движении со стороны улицы Степана Разина в направлении Юбилейной врезался в попутный Ford Ducato. В каждом из автобусов находилось по 15 пассажиров.

Медицинская помощь потребовалась пассажиркам 1975, 1966 и 1962 годов рождения. На данный момент их здоровью и жизни ничего не угрожает.