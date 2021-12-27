Три человека пострадали в нескольких ДТП на Ямале за выходные

Две аварии произошли в ЯНАО за предыдущие выходные. Три человека получили травмы. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Оба ДТП случились в субботу. В первом случае водитель столкнулся с другой машиной. Пострадал пассажир первой.

Во втором случае также столкнулись две машины по вине одного из водителей. Пострадали водитель другой машины и его пассажир.

За 2021 год в регионе произошли 5034 ДТП, погибли 29 человек и 330 пострадали.