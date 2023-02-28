Происшествия 28 февраля 2023, 18:30 Три человека пострадали в массовом ДТП в Удмуртии

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В Удмуртии случилось ДТП, в результате которого несколько человек получили травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную ГИБДД.

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Авария произошла в минувшее воскресенье на трассе Воткинск — Чайковский. Иномарка Chevrolet Aveo выехала на встречку, где врезалась в легковушки Ford Focus, Datsun и LADA Granta. 36-летняя женщина, управлявшая Chevrolet, и две ее пассажирки получили травмы. Среди пострадавших оказалась трехлетняя девочка.