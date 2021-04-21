Три человека пострадали в массовом ДТП в Тюмени

В Тюмени на 3-м километре Салаирского тракта дорогу не поделили три машины Kia Ceed, Daewoo Nexia и Kia Rio. Пострадали три человека.

По версии следствия, в автокатастрофе виновен водитель автомобиля марки Kia Ceed. Он не выдержал безопасную дистанцию. В результате случилась авария. Об этом информирует nashgorod.ru.

В результате ДТП пострадали три человека из Kia Rio. Травмы различной степени и тяжести получили 57-летний шофер, 31-летняя женщина и 12-летний мальчик.

Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.