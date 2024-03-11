Происшествия 11 марта 2024, 18:54 Три человека пострадали в массовом ДТП в Новосибирской области

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На трассе Дзержинск — Ильино в Володарском районе произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по Новосибирской области.

Водитель Hyundai пошел на обгон по полосе встречного движения, где столкнулся с Mazda. От удара японскую иномарку отбросило в KIA. В ДПТ пострадали три человека, водитель первой машины и пассажиры двух других. Их госпитализировали с различными травмами.

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