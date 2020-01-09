Три человека пострадали в массовом ДТП с участием рейсового автобуса в Москве

Четыре транспортных средства столкнулись на востоке Москвы. Автобус врезался в маршрутку, оказался на встречной полосе и влетел еще в два легковых автомобиля. Пострадали трое.

Авария произошла утром 9 января на пересечении улиц Салтыковской и Николая Старостина, сообщила столичная Госавтоинспекция в Twitter.

«Водитель рейсового автобуса совершил столкновение с маршрутным такси, после чего выехал на встречную полосу, где произвел столкновение с двумя легковыми автомобилями», — подчеркнули в ведомстве.

Пострадали пассажиры, находившиеся в легковом транспортном средстве, заметили в ГИБДД.

Причины аварии предстоит выяснить специалистам Госавтоинспекции. Они работают на месте происшествия.

Накануне смертельное ДТП в Подмосковье унесло жизни четырех человек. Они погибли при столкновении легковых автомобилей на 145-м километре автодороги «Урал» под Луховицами.