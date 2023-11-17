17 ноября 2023, 14:06
Три человека пострадали в массовом ДТП по вине пьяного водителя в Белгороде
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Белгороде. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт «Бел.ru», ссылаясь на данные регионального УМВД.
Согласно информации ведомства, нетрезвый автомобилист за рулем Renault Sandero сбил 68-летнего водителя «Жигулей», который вышел из машины из-за оторванного колеса. Мужчина получил травмы.
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Впоследствии иномарка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Mazda и Lada Kalina. Медицинская помощь потребовалась инициатору аварии и гражданину, управлявшему Lada. Организована проверка.
ДТП
ГИБДД
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