Происшествия 17 ноября 2023, 14:06 Три человека пострадали в массовом ДТП по вине пьяного водителя в Белгороде

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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Белгороде. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт «Бел.ru», ссылаясь на данные регионального УМВД.

Согласно информации ведомства, нетрезвый автомобилист за рулем Renault Sandero сбил 68-летнего водителя «Жигулей», который вышел из машины из-за оторванного колеса. Мужчина получил травмы.

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Впоследствии иномарка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Mazda и Lada Kalina. Медицинская помощь потребовалась инициатору аварии и гражданину, управлявшему Lada. Организована проверка.