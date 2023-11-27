Происшествия 27 ноября 2023, 08:48 Три человека пострадали в массовом ДТП на Серовском тракте Массовое ДТП произошло на Серовском тракте в Свердловской области Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

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Три автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург — Серов в Кушвинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель иномарки Honda не справился с управлением, после чего столкнулся с движущейся впереди легковушкой Ford. От удара она выехала на встречную полосу и протаранила еще одну машину. Из-за аварии пострадали три человека.

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Все участники ДТП использовали ремни безопасности. Автоинспекторы проверили водителей на состояние опьянения. Результаты проверки показали, что все участники аварии находились в трезвом состоянии.

«На месте ДТП сотрудниками полиции проведены процессуальные действия, установлены личности участников. По факту происшествия органы внутренних дел проводят проверку», — отметили в пресс-службе.

Ранее крупное ДТП произошло в тоннеле в Лефортово на юге Москвы. Из-за аварии пострадали как минимум три человека. Около въезда в тоннель по улице Золоторожский Вал столкнулись несколько легковых автомобилей и фура.