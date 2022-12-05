Происшествия 05 декабря 2022, 18:03 Три человека пострадали в ДТП во Владимирской области

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Два автомобиля столкнулись в городе Ковров Владимирской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на публикацию сотрудника «ГО и ЧС» Михаила Быкова.

По предварительным данным, автомобиль Kia Rio врезался в машину Renault Duster на перекрестке двух улиц. Водителя и пассажира Kia Rio вытащили из машины при помощи специальных щитов. Водителю за рулем Renault Duster удалось самостоятельно выбраться из автомобиля.

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Отмечается, что всем участникам ДТП понадобилась медицинская помощь, причины аварии выясняют полицейские.

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