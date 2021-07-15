Три человека пострадали в ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области случилось ДТП, в результате которого три человека получили травмы. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Авария произошла на 507-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. 52-летний водитель LАDА Grаntа потерял управление и выехал на встречку, где врезался в Suzuki. Иномарку от удара отбросило на ограждение. Оба автомобилиста и 50-летняя пассажирка отечественной легковушки пострадали. Их доставили в больницу.