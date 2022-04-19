Три человека пострадали в ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области в слетевшей с трассы после столкновения с другим автомобилем грузовой ГАЗели получили травмы три человека.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону, на трассе Волгоград — Элиста в темноте пожилой водитель Kia Soul не сумел выдержать боковой интервал, и его машина зацепила ехавший по другой полосе автофургон ГАЗ-2705. После чего ГАЗель улетела с дороги и опрокинулась.

Находившиеся в ней водитель и два пассажира получили травмы.