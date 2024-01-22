Происшествия 22 января 2024, 18:36 Три человека пострадали в ДТП в Удмуртии

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ува — Вавож в Увинском районе Удмуртии. В результате аварии пострадали три человека, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки ВАЗ-2110 не уступил дорогу машине Kia Rio при выезде со второстепенной дороги.

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Отмечается, что различные травмы в аварии получили оба водителя и пассажирка иномарки.