Происшествия 05 декабря 2023, 12:35 Три человека пострадали в ДТП в Свердловской области

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ДТП, в котором пострадали три человека, произошло накануне на девятом километре автодороги «Южный подъезд к Нижнему Тагилу» в Свердловской области. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Водитель на Kia выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Lada Granta. В результате аварии пострадали водитель автомобиля Kia, водитель и 16-летний пассажир автомобиля Lada.

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Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.