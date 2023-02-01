01 февраля 2023, 16:53
Три человека пострадали в ДТП в Самарской области
Легковой автомобиль на большой скорости въехал в кювет и опрокинулся на трассе в Самарской области. В результате ДТП пострадали три человека, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, за рулем иномарки SsangYong находился 22-летний водитель. Он не смог справиться с управлением и на большой скорости вылетел в кювет. В салоне автомобиля находились два пассажира.
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В результате аварии водителя и одного пассажира доставили в больницу, еще одному пассажиру медики назначили амбулаторное лечение.
ДТП
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