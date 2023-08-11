11 августа 2023, 15:24
Три человека пострадали в ДТП в Самаре
Столкновение двух легковых автомобилей и грузовой машины произошло в Октябрьском районе города Самары в ночь на 10 августа. В аварии пострадали три человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем Toyota Highlander проехал на красный свет и врезался в Datsun on-DO. От удара иномарку отбросило на грузовую фуру.
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Отмечается, что различные травмы в ДТП получили три человека, их доставили в больницу.
ДТП
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