Три человека пострадали в ДТП в Ростовской области | 360°

01 ноября 2022, 15:37
Три человека пострадали в ДТП в Ростовской области
Две легковых машины столкнулись в Ростовской области. Три человека получили травмы, сообщила RostovGazeta со ссылкой на УГИБДД по региону.
Автомобиль Chevrolet Niva врезался в LADA Priora из-за несоблюдения дистанции. Оба водителя и годовалый ребенок получили травмы.
Реклама
«Ребенок находился в детском кресле, ему удалось избежать серьезных травм. Сейчас устанавливаются все обстоятельства», — уточнили в ведомстве.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама