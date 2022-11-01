Три человека пострадали в ДТП в Ростовской области | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 15:37 Три человека пострадали в ДТП в Ростовской области

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Две легковых машины столкнулись в Ростовской области. Три человека получили травмы, сообщила RostovGazeta со ссылкой на УГИБДД по региону.

Автомобиль Chevrolet Niva врезался в LADA Priora из-за несоблюдения дистанции. Оба водителя и годовалый ребенок получили травмы.

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«Ребенок находился в детском кресле, ему удалось избежать серьезных травм. Сейчас устанавливаются все обстоятельства», — уточнили в ведомстве.

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