Происшествия 29 декабря 2022, 19:22 Три человека пострадали в ДТП в Ростовской области

Читать 360tv в

В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого три человека получили травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную ГИБДД.

Реклама

Авария произошла на автодороге Новошахтинск — Майский. По предварительной информации, Toyota выехала на встречку и врезалась в микроавтобус Volkswagen. Оба водителя и один пассажир пострадали и обратились за помощью к медикам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.