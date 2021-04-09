Три человека пострадали в ДТП в Петербурге

Два ДТП случилось в Санкт-Петербурге накануне. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В первом случае столкнулись две легковые машины. Пострадали две пассажирки, одной из которых 17 лет. Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Спустя шесть часов столкнулись еще две легковушки. Пострадала девочка восьми лет, она также находится в больнице.