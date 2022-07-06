Три человека пострадали в ДТП в Омске

В Омске случилось ДТП, в результате которого три человека получили травмы. Об этом написал сайт gorod55.ru.

Авария произошла на перекрестке улиц Химиков и Коммунальной. По предварительным данным, грузовик DAF под управлением 39-летнего водителя не уступил дорогу иномарке Škoda. После столкновения грузовик вылетел в кювете и врезался в дерево. Три человека, находившиеся в легковой машине, пострадали. Их доставили в больницу. Среди пострадавших оказался четырехлетний ребенок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.