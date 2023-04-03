Происшествия 03 апреля 2023, 15:33 Три человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

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В Нижегородской области случилось ДТП с участием нескольких машин, передает «Царьград» со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария произошла накануне под Балахной. Volkswagen стукнул Nissan, который отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с Opel. После этого последнее авто въехало в иномарку Kia, двигавшуюся сзади. Женщина, управлявшая Volkswagen, получила травмы. Также пострадали две ее пассажирки. Среди пострадавших оказалась семилетняя девочка.