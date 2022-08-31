Три человека пострадали в ДТП в Кировской области

Серьезная авария произошла накануне на федеральной автодороге «Вятка» в Мурашинском районе Кировской области. Об этом сообщило ИА Nation News.

В результате аварии пострадали три человека. Их направили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Также среди пострадавших есть шестилетний ребенок.

«У девочки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали в детское травматологическое отделение под наблюдение специалистов», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.