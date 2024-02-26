Происшествия 26 февраля 2024, 16:13 Три человека пострадали в ДТП в Ижевске

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Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Пойма и Магистральная в Ижевске. В аварии пострадали три человека, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 71-летний водитель за рулем легковушки Nissan Almera при повороте налево не уступил дорогу машине BMW.

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Отмечается, что различные травмы в аварии получили 35-летний водитель немецкой легковушки и два пассажира авто Nissan Almera.