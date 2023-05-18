Происшествия 18 мая 2023, 16:56 Три человека пострадали в ДТП в Ивановской области

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Легковой автомобиль опрокинулся на трассе Иваново — Родники в Ивановской области. В аварии пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП различные травмы также получили пассажирка легковушки и четырехлетний ребенок.

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Отмечается, что причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.