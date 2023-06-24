Происшествия 24 июня 2023, 03:31 Три человека пострадали в ДТП со скорой в Саратовской области Три человека пострадали в столкновении скорой с УАЗ «Патриот» в Саратовской области РИА «Новости»

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Автомобиль скорой столкнулся с внедорожником УАЗ «Патриот» в Татищевском районе Саратовской области. Авария произошла у села Вязовка, в результате ДТП пострадали три человека, сообщил ТАСС.

На место происшествия прибыли спасатели. Они с помощью гидравлического инструмента деблокировали из внедорожника мужчину и передали его специалистам центра медицины катастроф.

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В автомобиле скорой пострадали 27-летняя девушка и 47-летний мужчина. Они госпитализированы в больницу. На месте работают специалисты областной службы спасения, медики, сотрудники ДПС.

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