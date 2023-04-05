05 апреля 2023, 15:37
Три человека пострадали в ДТП с участием пожарной машины в Екатеринбурге
Столкновение легкового автомобиля и пожарной машины произошло на проспекте Космонавтов в городе Екатеринбурге. В аварии пострадали три человека, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель за рулем легковушки модели Hyundai повернул на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «КамАЗ». От удара пожарная машина перевернулась.
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Отмечается, что различные травмы получили оба водителя и пассажир спецавтомобиля.
ДТП
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