Происшествия 05 апреля 2023, 15:37 Три человека пострадали в ДТП с участием пожарной машины в Екатеринбурге

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Столкновение легкового автомобиля и пожарной машины произошло на проспекте Космонавтов в городе Екатеринбурге. В аварии пострадали три человека, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки модели Hyundai повернул на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «КамАЗ». От удара пожарная машина перевернулась.

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Отмечается, что различные травмы получили оба водителя и пассажир спецавтомобиля.