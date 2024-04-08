Происшествия 08 апреля 2024, 17:52 Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Ижевске

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Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на дороге по улице 9 Января в Ижевске. В результате аварии пострадали три человека, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 27-летний водитель находился за рулем Volkswagen Tiguan в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в двигавшийся впереди автомобиль.

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Отмечается, что различные травмы в аварии получили 49-летний водитель скорой, его 31-летний пассажир и 37-летняя пассажирка иномарки.